Ein Sieg, der Lust auf mehr macht: Der FSV Zwickau empfängt am heutigen Freitagabend (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den Greifswalder FC und will den Spitzenreiter mindestens ärgern. "Die haben eine spielerisch starke Mannschaft, vielleicht aber im aggressiven Spiel ihre Schwächen. Wir müssen in die Zweikämpfe gehen, ihnen die Lust am Fußballspiel nehmen, Dann können wir sie knacken", ist sich Routinier Mike Könnecke sicher. Nach dem schweren Pokalspiel gab es in der Woche dosiertes Training. "Wir konnten nach dem guten Spiel in Auerbach auch positiver in die Woche starten", so Könnecke, der sich auf einen "Hexenkessel" freut. "Wir werden alles tun, dass die drei Punkte hierbleiben."