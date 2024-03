Auch wenn Martens in dieser Saison bis auf eine Ausnahme in jeder Liga-Partie auf dem Platz stand und dabei zwei Tore erzielte, sieht FSV-Sportdirektor Robin Lenk noch Luft nach oben: "Er ist ein Spieler der extrem viel Potenzial in sich trägt, welches er aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat", gibt Lenk die Marschroute für die nächsten Monate vor.