Auch wenn das Personal weiter überschaubar ist, nimmt der Kader des FSV Zwickau so langsam aber sicher Form an. Am Mittwoch (28.06.2023) stellten die Westsachsen mit Philipp Heller ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison vor. Der 19-Jährige kommt von der U19 des VfL Wolfsburg und erhält in Zwickau einen Zweijahresvertrag. Tags zuvor wurde bereits Rene Rüther von Hannover 96 II unter Vertrag genommen.