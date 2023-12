Überraschende Personalentscheidung bei der BSG Chemie Leipzig. Wie der Regionalligist am Dienstagabend (19. Dezember) bekanntgab, werden der Klub und Co-Trainer Christian Sobottka künftig getrennte Wege gehen. Zwar hatte der 42-Jährige wohl angekündigt, die Leutzscher im Sommer 2024 zu verlassen, dass er jedoch sein Engagement vorzeitig zum Jahresende beendet, war so nicht eingeplant. Sobottka, der hauptberuflich Lehrer an einer Förderschule ist, und die Verantwortlichen der BSG einigten sich schließlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.