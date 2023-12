Daran erinnern sich die Essener noch genau und haben jetzt die Zwickauer zu einem Freundschaftsspiel am 13. Januar 2024 (Anstoß: 14 Uhr) ins "Stadion an der Hafenstraße" eingeladen. RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig erklärte dazu: "Zwickau hatte in der letzten Saison sicherlich auch seinen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt erreichen konnten. Zeitgleich musste der FSV die Liga verlassen, auch deshalb, weil unser gemeinsames Spiel wegen des Becherwurfs abgebrochen und im Nachlauf für uns gewertet wurde. Aufgrund der Vorkommnisse in unserer letzten Regionalliga-Saison beim Spiel gegen Preußen Münster können wir sehr gut nachvollziehen, wie machtlos man als Verein gegen solche Ereignisse ist, jedoch alle negativen Konsequenzen tragen muss." Deshalb wolle man mit diesem Testspiel die Zwickauer unterstützen und alle Einnahmen teilen.