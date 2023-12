Der gebürtige Hauptstädter kam für den BAK in dieser Saison auf zehn Einsätze, dabei allerdings nur drei über die volle Distanz. In der Saison davor spielte er 28 Mal für Absteiger Lichtenberg 47 und erzielte drei Treffer in der Regionalliga. In Leutzsch könnte Brando im zentralen Mittelfeld den langzeitverletzten Alexander Bury vertreten, der nach einer Knieverletzung noch an seinem Comeback arbeitet.