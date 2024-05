Der Hallesche FC wird nicht mit Cheftrainer Stefan Reisinger in die neue Regionalliga-Saison gehen. Das erklärten die Saalestädter am Mittwoch (22. Mai 2024). Der 42-Jährige hatte im April den glücklosen Sreto Ristic abgelöst, konnte aber letztlich den Abstieg aus der 3. Liga nicht mehr verhindern. Damit wird das Landespokal-Finale am kommenden Samstag gegen Germania Halberstadt der letzte Auftritt von Reisinger sein.