"Wir freuen uns, Tom wieder für den HFC gewonnen zu haben, weil er ziemlich viele unserer Kriterien erfüllt. Er ist in unserem NLZ ausgebildet worden, hat bereits Erfahrungen in der Regionalliga und der 3. Liga gesammelt. Er wird daher nur wenig Eingewöhnungszeit benötigen und dem Team bei Bedarf mit seiner Erfahrung und seiner Qualität sofort zur Seite stehen können", erklärte Sportdirektor Daniel Meyer.

Seit Sven Müllers Ausfall steht Luca Bendel zwischen den Pfosten. So auch am vergangenen Wochenende beim mühelosen 13:0-Erfolg im Landespokal gegen Germania Roßlau. Am kommenden Sonntag ist der HFC dann auswärts beim SV Babelsberg gefordert.