Spielführer Jonas Nietfeld bleibt dem Halleschen FC erhalten. Der Drittliga-Absteiger gab am Mittwochabend die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Allrounder bekannt. Die genaue Länge nannte der Klub nicht.

Nietfeld erlitt im Mai eine schwere Kreuzbandverletzung und kuriert diese gerade aus. HFC-Sportdirektor Daniel Meyer sagte: "Nachdem wir direkt nach der Verletzung bereits signalisiert haben, den Weg gemeinsam gehen zu wollen, freut es mich, dass wir nunmehr Vollzug melden können. In der entscheidenden Saisonphase könnte die Unterschrift heute ein extrem wichtiger Faktor sein, der den Unterschied ausmacht." Nietfeld spielt seit 2018 in Halle. In über 180 Partien erzielte er 19 Tore. Er wurde flexibel vom Angriff bis zur Abwehr eingesetzt.