Richardson war erst vor einem Jahr von Nordost-Regionalligist Greifswalder FC nach Sandhausen gewechselt. Dort konnte sich der Mann aus Seattle aber nicht durchsetzen: Nur vier Mal durfte Richardson in der 3. Liga ran, bereitete dabei ein Tor vor. Deutlich überzeugender seine Regionalliga-Auftritte in Greifswald: In der Saison 2022/2023 kam er zu 27 Einsätzen, traf dabei siebenmal und bereitete zehn Treffer vor. Mit seinen 17 Torbeteiligungen war der US-Boy damals der torgefährlichste Greifswalder.