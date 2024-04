Ziane, bereits zuvor angeschlagen, hatte sich die Verletzung vor gut einer Woche beim Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena (2:0) im Zweikampf mit FCC-Innenverteidiger Burim Halili zugezogen. Konkret handelt es sich nach Vereinsangaben um einen Riss der plantaren Platte, die elementar für die Stabilität des Zehengrundgelenks sorgt. "Ich bin echt bedient. Diese Verletzung passt zur aktuellen Situation", ließ sich der geknickte Ziane in einer offiziellen Lok-Mitteilung zitieren.



Es ist das bittere Ende einer eh verkorksten Spielzeit für den Routinier. Der 32-Jährige, in der Vorsaison noch Torschützenkönig der Regionalliga Nordost, kam diesmal in 24 Einsätzen lediglich auf fünf Treffer. Der FCL hat in 27 Spielen lediglich 33 Punkte gesammelt und muss sich aktuell mit Rang 13 zufrieden geben.