Regionalligist BSG Chemie Leipzig holt einen verlorenen Sohn zurück. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Marcel Hilßner in der kommenden Saison das Trikot der Leutzscher tragen. Der 28-Jährige erhält zunächst einen Vertrag über eine Spielzeit. "Ich freue mich, wieder im Leutzscher Holz zu sein. Ich bin heiß auf meine neue Aufgabe hier und werde alles geben so schnell es geht fit zu werden, um der Mannschaft helfen zu können. Ich freue mich schon auf mein erstes Spiel im AKS", wird Hilßner in der Pressemitteilung zitiert.