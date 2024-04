Dass man gegen spielerisch starke Meuselwitzer durchaus als Sieger vom Platz hätte gehen können, passt ins neue Selbstverständnis in Zwickau. "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit nicht an uns reißen können und waren in der einen oder anderen Situation zu ungenau. Meuselwitz hat sich zwischenzeitlich in einen Rausch gespielt", haderte Schmitt. Die Führung nach Wiederanpfiff durch Theo Martens sei zwar verdient gewesen, dennoch habe man es verpasst, den Deckel frühzeitig draufzumachen.