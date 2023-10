Beide Teams mussten auf einen gesperrten Spieler verzichten. Bei Meuselwitz fehlte Fabian Raithel, bei den Gästen Knipser Marc-Philipp Zimmermann. Und die Zwickauer hatten mit Felix Schlüsselburg und Davy Frick zwei weitere Ausfälle. Dafür konnte sich das Team von Trainer Rico Schmitt auf seine Fans verlassen. Deutlich mehr ls 1.000 hatten sich auf den Weg in die bluechip-Arena aufgemacht.

Und in den ersten zehn Minuten sahen die eine überlegene Mannschaft des ZFC, der aber aus vier Eckbällen kein Kapital schlagen konnten. Dann taute der FSV auf, setzte auf Konter und hatte durch Theo Martens in der 19. Minute einen ersten gefährlichen Schuss. Da hätte Meuselwitz bereits führen können, wenn Florian Hansch freistehend den Ball nicht in die Wolken gejagt hätte. Zwickau hatte sich nun aber reingekämpft und setzte auch spielerische Akzente. Und hatte kurz vor der Pause die dicke Chance, als Mike Könnecke den Ball aus 15 Metern direkt nahm, aber nur den rechten Pfosten traf. Der ZFC selbst versuchte es immer wieder mit hohen Bällen, René Eckardt und Nils Schätzle brachten aus durchaus aussichtsreicher Position den Ball aber nicht unter.