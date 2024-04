Die Rollenverteilung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark war dabei von der ersten Minute an klar: Die Hausherren wollten den Ball und das Spiel machen, Zwickau konzentrierte sich auf die Defensive. Und so sahen die Fans beider Teams das immer gleiche Bild. Ballbesitz Altglienicke auf Höhe der Mittellinie, elf Zwickauer tief in der eigenen Hälfte.