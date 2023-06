Eilenburgs Sportchef Stephan Hofmann freute sich über die Entscheidung des 27-jährigen Franzosen: "Wir haben ihn sehr lange beobachtet und sind überzeugt, dass er uns in der kommenden Serie weiterhelfen wird. Christopher Bibaku ist ein Mittelstürmer mit starker Physis, der eine gute Geschwindigkeit besitzt und Erfahrung mitbringt. Er wird unserem Trainerteam in der Offensive noch mehr Spielraum geben."

Der 1,90 Meter große Bibaku verließ 2018 Frankreich, kickte danach u.a. in der österreichischen zweiten Liga in Steyr, in Finnland und auf Malta. Eine Saison spielte der Angreifer zudem bei Eintracht Trier, bevor er 2022 nach Plauen wechselte. Bei den Vogtländern erzielte Bibaku zehn Tore.