Miroslav Jagatic: "Es kann ruhig losgehen. Die letzten Körner, die holt man sich dann in den ersten Spielen. Meistens geht man in so eine Saison mit ein paar Fragezeichen oder Baustellen."

Bildrechte: imago images/opokupix

Miroslav Jagatic: "Ja, das ist so eine Macke, die ich aus den Jahren bei mir verinnerlicht habe. Ich sehe keinen sportlichen Mehrwert in Spielen, in denen Du 20:0 oder 25:0 gewinnst. Du musst den neuen Spielern zeigen, was wir verlangen. Und das musst du in einer hohen Intensität. Es ist mir egal, was die Ergebnisse in der Vorbereitung sind. Wichtig ist, wenn die Saison losgeht. Die Regionalliga wird dieses Jahr bestimmt eine enge Kiste. Die Regionalliga ist sehr stark."