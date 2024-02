Dreieinhalb Jahre lang führte Almedin Civa die Geschicke beim 1. FC Lok Leipzig, lange in Personalunion als Sportlicher Leiter und Trainer. Nachdem zunächst das Präsidium um Torsten Kracht abberufen wurde, folgte am 19. Januar 2024 der nächste Paukenschlag mit der Entlassung des 51-Jährigen. Grund war die "momentane sportliche Situation", die die Blau-Gelben zum Handeln zwang.

"Gemeinsam haben wir angepackt und drei Jahre später uns viel Respekt in der Liga erarbeitet. Mit ansehnlichem Fußball und einer Mannschaft aus einer Mischung von jungen Wilden und Spielern, an die niemand mehr so richtig geglaubt hatte", sagte Civa, der die Blau-Gelben zweimal zum Sachsenpokal-Gewinn führte.