Civa war im Sommer 2020 nach Leipzig gekommen und hatte den Verein nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Zudem gewann er zweimal den Sachsenpokal mit Lok. In der aktuellen Saison blieben die Ergebnisse allerdings aus. Zuletzt setzte es eine klare Pleite gegen Tabellenführer Greifswald, durch den Lok weiter in Abstiegsgefahr schwebt.