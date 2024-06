Wolf kommt mit der Empfehlung von 18 Drittliga-Spielen, bei denen er allerdings nur drei Mal von Beginn an auf dem Rasen stand. Davor hatte er bei Südwest-Regionalligist VfB Stuttgart II mit acht Toren aufhorchen lassen. Die U17 und U19 absolvierte er bei Bayer Leverkusen. "Marco hat in der vergangenen Saison bereits Profierfahrung gesammelt und in der Vergangenheit auch schon in der Regionalliga überzeugt. Er hat eine gute Technik, besonders Dribbling und Passspiel gehören zu seinen Stärken", erklärte RWE-Trainer Fabian Gerber. Er soll eine wichtige Rolle "in unserer Offensive spielen". Wolf freut sich: "Ich bin stolz, bald dieses Trikot tragen zu dürfen und freue mich darauf, mit dem Team anzugreifen."