Nach den Abgängen zahlreicher Leistungsträger und den ersten Vertragsverlängerungen in den vergangenen Tagen nimmt der Kader des FC Rot-Weiß Erfurt weiter Form an. Wie der Regionalligist am Samstag (25. Mai 2024) mitteilte, wechselt Lorenz Otto von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm in die Blumenstadt und wird die neue Nummer eins zwischen den Pfosten.