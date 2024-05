Aufgrund des Abstiegs von Rot-Weiß Ahlen in die Oberliga konnte der Deutsch-Türke ablösefrei an den Steigerwald wechseln. In der Regionalliga West war er einer der Lichtblicke im Team der Westfalen, erzielte zehn Tore in 26 Spielen. Über seine bevorstehende Aufgabe in der Thüringer Landeshauptstadt sagte er: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Rot-Weiß Erfurt. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte und leidenschaftliche Fans. Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein."