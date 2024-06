Gonda, der zu Beginn des Jahres 2023 aus der Kokushikan-Universität Tokio nach Deutschland gewechselt war, erzielte in der abgelaufenen Spielzeit acht Treffer in 21 Spielen. Zudem legte er drei Tore auf.

Auf seine Zeit in der Regionalliga Nordost freut er sich schon sehr: "Ich bin unfassbar glücklich, bei so einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Erfurt die Chance zu bekommen, mich weiterzuentwickeln. Die Fans sind wirklich wahnsinnig, auf das Gefühl, vor ihnen spielen zu dürfen, freue ich mich jetzt schon", so Gonda in einer Vereinsmitteilung.