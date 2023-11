In Erfurt war Pronichev Stammspieler in der Offensive, stand in 19 Spielen der bisherigen Saison 17 Mal auf dem Platz und dabei zwölfmal in der Startelf. Dabei traf er in der Liga einmal und bereitete fünf Treffer vor. Seine sportlich erfolgreichste Zeit hatte Pronichev in der Saison 2021/2022 bei Energie Cottbus. In 40 Spielen für die Lausitzer erzielte er 16 Tore und bereite zwölf weitere Tore vor.