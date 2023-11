Die Rot-Weißen begannen mutig, drückten, ließen Hertha nicht in die Partie kommen. Romain Gall setzte nach vier Minuten zum Flugkopfball nach Flanke von Romario Hajrulla an. Robert Kwasigroch im Kasten der Berliner schaute dem Ball nur hinterher und sah, wie er an den Pfosten donnerte. Es sah danach aus, als wolle Erfurt nichts anbrennen lassen. Doch nach einer starken Viertelstunde wurde RWE passiv, Hertha spielte sich mit langen Ballstafetten ins Geschehen. Maurice Covic wurde in der 25. Minute scharf angespielt, umkurvte Malcolm Badu, der sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Nader El-Jindaoui legte sich 25 Meter vor dem Kasten den Ball zurecht und haute den Ball unhaltbar für Jean-Marie Plath ins Dreiangel (25.).

Erfurt wurde wieder mutiger, lief allerdings teils kopflos an und offenbarte so Räume in der Restverteidigung. Lucas Zeller machte einen Fehler im Spielaufbau, Covic legte schnell auf Gustav Christensen, der auf der linken Seite nicht zum ersten Mal viel zu viel Platz hatte. Kein Erfurter konnte den Dänen stoppen, der mit feinem Fuß an Plath vorbei an den Innenpfosten chippte, von wo der Ball ins Tor ging (43.).