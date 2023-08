Für den VfB kommt die Verstärkung wie gerufen – den Gelb-Schwarzen war erst vor wenigen Tagen Torjägerlegende Marc-Philipp Zimmermann für ein Jahr in Richtung FSV Zwickau abhandengekommen. "Wir mussten natürlich aktiv werden und haben uns intensiv um einen Ersatz bemüht, auch wenn natürlich klar ist, dass ein gleichwertiger Stürmer wie Marc-Philipp Zimmermann nur im Profibereich zu finden wäre. Das kam für uns aber nicht infrage", wurde Sportvorstand Uwe Kramer in einer offiziellen Auerbacher Mitteilung zitiert. Der im Sommer 2022 nach zehn Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit abgestiegene VfB ist mit einer Heimniederlage gegen Grimma und dem Auswärtssieg in Wernigerode in die neue Spielzeit gestartet.