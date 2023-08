Marc-Philipp Zimmermann ist zurück beim FSV Zwickau. Wie die Westsachsen am Montagmittag (14.08.2023) verkündeten, kehrt der 33 Jahre alte Angreifer für ein Jahr zu seinem Ex-Verein zurück. Möglich macht das die Vertragsauflösung bei seinem bisherigen Klub VfB Auerbach. Zwickau lobte in seiner Vereinsmitteilung ausdrücklich "Verantwortlichen des VfB, für die vertrauensvollen Gespräche zu dieser Personalie".

Schon von 2014 bis 2017 spielte Zimmermann für die "Schwäne" und kam auf insgesamt 77 Pflichtspieleinsätze (zwölf davon in der 3. Liga). Dass er weiß, wo die Tore in der Regionalliga stehen, beweist ein Blick in die Statistik. Mit 115 Toren in 170 Partien ist er der Rekordtorschütze der Nordost-Staffel.