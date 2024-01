Viel Applaus gab es von den rund 300 RWE-Mitgliedern am Samstag (13.01.2024), denn die Zahlen und Berichte der Mitgliederversammlung waren durchaus positiv. So hat der Verein bei einem Etat von gut 400.000 Euro das zurückliegende Geschäftsjahr zum 30.6.2023 mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Zur finanziellen Situation der ausgegliederten Spielbetriebs-GmbH und damit zur Regionalliga-Mannschaft gab es keine Informationen. Zwar hat der Verein aufgrund der 50+1 Regelung die Mehrheit der Stimmrechte an der GmbH, aber bis zum Insolvenzende im November hatte der Insolvenzverwalter die Verantwortung inne. Zahlen zur Regionalliga-Mannschaft wird es also erst zur nächsten Mitgliederversammlung geben. RWE-Präsident Lars Fuchs gab trotzdem schon das Ziel aus, dass in der kommenden Saison der Aufstieg in die dritte Liga angepeilt werden soll.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK