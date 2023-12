Der FC Rot-Weiß Erfurt erhält den Status eines Nachwuchsleistungszentrums zurück. Das teilte der Verein mit. Demnach wird die Nachwuchsabteilung der Thüringer ab 1. Januar 2024 wieder als NLZ anerkannt. Dem ging eine DFB-Prüfung im November voraus. Die vierköpfige Delegation habe das sportliche Konzept, die Infrastruktur sowie die Arbeit der Talenteförderung in Augenschein genommen und das Konzept von RWE gelobt.

Damit endet für den Verein ein fast vierjähriger Weg. Ende Januar 2020 hatte der damalige Insolvenzverwalter aus finanziellen Gründen die Regionalliga-Mannschaft abgemeldet. Der Abstieg in die Oberliga brachte Ende Juni 2020 auch das Aus für das NLZ. Da der Nachwuchs der Erfurter fast zeitgleich auch aus dem Beschlag der Insolvenz befreit wurde, konnte der Verein selbst wieder die Verantwortung für die Jugendabteilungen übernehmen. Die Zielstellung war, den Status eines NLZ zurückzuerlangen. Die Bedingungen waren mit Start der laufenden Saison erfüllt. So sind mindestens eines NLZ-Leiters in Vollzeit und fest angestellte Nachwuchstrainer Pflicht, wie auch die Unterhaltung von mindestens drei Fußballplätzen (davon mind. zwei mit Flutlicht und mind. ein Kunstrasenplatz).