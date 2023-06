Pfeffer war 2017 vom Halleschen FC nach Leipzig gewechselt und wurde dort absoluter Führungsspieler und Kapitän. "Wir haben so viel gemeinsam erreicht und erlebt. Gute wie schlechte Zeiten. Die Pokalsiege, der Nichtaufstieg. Alles Momente für die Ewigkeit. Ich war so unfassbar stolz, Kapitän dieser Mannschaft in diesem Verein zu sein." Auch in der abgelaufenen Saison stand Pfeffer 33 Mal in der Regionalliga auf dem Platz, erzielte zwölf Tore. Zuletzt war er unter Almedin Civa aber nicht immer gesetzt und soll zuletzt ein Vertragsangebot zu schlechteren Konditionen erhalten haben. Ob Pfeffer nun die Fußballschuhe an den Nagel hängt oder bei einem anderen Verein noch ein Jahr dranhängt, ist noch nicht bekannt.