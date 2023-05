Das Spiel fand unter hoher Polizeipräsenz statt. Im Januar wurde ein Mitarbeiter des Fanprojekts des BFC Dynamo in Berlin von Unbekannten überfallen. Dabei wurden die Fahnen der Ultras des Hauptstadtclubs entwendet. Die Täter werden im Umfeld des FC Energie vermutet. Das Spiel wurde daher auf Dienstagabend verschoben, etliches Fanmaterial wurde untersagt. Am Montag dann tauchte ein Video auf, das zeigte, wie im Sportforum Hohenschönhausen, der Heimspielstätte des BFC, Unbekannte Fahnen verbrannten. Dabei soll es sich um die entwendeten Utensilien der Ultras Dynamo handeln. Entsprechend aufgeladen war die Stimmung im Stadion der Freundschaft. Schon vor Anpfiff vermummten sich im Gästeblock einige, nach Anpfiff flog Pyrotechnik auf den Rasen. Nach 180 Sekunden unterbrach Schiedsrichter Sauther kurz die Partie, doch es ging schnell weiter.

Torlose erste Halbzeit

Die Heimfans schienen auf das Materialverbot mit einem anfänglichen Stimmungsboykott zu reagieren. Die gespenstisch-bedrohliche Atmosphäre wirkte sich auch auf den Rasen aus. Viel lief nicht zusammen, der BFC war das bessere Team, doch gefährlich wurde es nicht. Energie kam schwer in die Partie, die Gäste verteidigten mit Mann und Maus und setzten nach vorne Nadelstiche. Doch die beste Chance des ersten Durchgangs gehörte dem FCE: Timmy Thiele wurde schön freigespielt, legte scharf in die Mitte, doch Nicolas Wähling verpasste in der Mitte sein 13. Saisontor (41.). So ging es torlos in die Kabine.

Hainke debütiert und patzt

Der BFC musste in der einen Rückschlag hinnehmen: für Kevin Sommer ging es im Tor nicht weiter. Paul Hainke, gerade 18 Jahre jung, kam zu seinem Regionalliga-Debüt. Viel zu tun bekam der gebürtige Berliner zunächst nicht. Seine Vorderleute machten ihren Job gut, Cottbus kam kaum zu Chancen. Das Spiel plätscherte dahin. Bis in der 64. Minute Jonas Hofmann einfach mal abzog. Aus spitzem Winkel kam der Ball ins kurze Eck, Hainke ließ den Ball durchrutschen und Energie ging in Führung.

Jonas Hofmann brachte den FC Energie nach einem Torwartfehler in Front. Bildrechte: Matthias Koch

Vor 6640 Zuschauern und Zuschauerinnen fanden die Lausitzer in der Folge zu ihrem Spiel. Nicolas Wähling allein hätte die Partie nach mehreren guten Chancen entscheiden können. Doch der FCE-Goalgetter blieb glücklos. Und so kam es wie so oft im Fußball: Der BFC bekam die zweite Luft. Erst hatte Cedric Euschen die Riesenchance auf den Ausgleich, doch die Gastgeber klärten gleich zweimal auf der Linie (82.). Nach einer Ecke machte es Dominic-Maximilian Constantine Duncan besser und glich sehenswert mit der Hacke aus (86.). Danach passierte nichts mehr, der BFC ärgert nach Erfurt (2:1-Sieg letzte Woche) auch das andere Top-Team der Liga und entführt einen Punkt aus der Lausitz. Energie bleibt trotz des leichten Rückschlags Tabellenführer der Regionalliga Nordost, nur einen Punkt vor Rot-Weiß.