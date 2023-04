Stadionausbau Mehr Geld für Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena

Für den Ausbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena steht mehr Geld zur Verfügung. Der Stadtrat genehmigte am Mittwoch einen mehrere Millionen schweren Nachschlag. Ein beträchtlicher Anteil davon soll in eine klimafreundliche Rasenheizung fließen.