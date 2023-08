Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie, attackierten früh und brachten die Erfurter Defensive von Beginn an ins Schwitzen. In der 9. Minute sorgte ein Torwartfehler von Lukas Schellenberg für den frühen Rückstand der Erfurter: Heike vollendete von der rechten Seite aus knapp 13 Metern ins kurze Eck, Schellenberg stand zu mittig. Danach fanden die Gäste nur langsam in die Partie. Gegen Ende kombinierte das Gerber-Team besser und versuchte sich zunehmend über die Außenbahn zu behaupten. Akute Torgefahr konnte in Hälfte eins jedoch nur der amtierende Meister vorweisen.

Tim Heike nutzte den Erfurter Stellungsfehler und erzielt die Führung. Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer