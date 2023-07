Die erste Halbzeit der Blumenstädter war kein Feuerwerk. RWE schaffte es nicht, die zahlreichen guten Offensivkräfte in Szene zu setzen. Dazu musste Til Schwarz verletzungsbedingt früh runter (37. Minute), für ihn kam Daniel Muteba. Torraumszenen waren Mangelware, auch weil Hansa die Räume engmachte und im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga beherzt zur Sache ging. Die Defensive von Fabian Gerber stand sicher, doch Umschaltszenen konnte RWE nicht generieren.

Nach einer couragierten Leistung behält RWE die drei Punkte in der Landeshauptstadt. In Anbetracht des zweiten Durchgangs geht der Sieg vollkommen in Ordnung, auch wenn gerade offensiv noch einige Luft nach oben sein sollte.