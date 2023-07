Der FSV Zwickau ist seiner Rettung ein großes Stück nähergekommen. Die erst am 10. Juli von der eigenen aktiven Anhängerszene ins Leben gerufene Crowdfunding-Aktion "Fußball gehört den Fans" auf dem Portal 99funken.de hat am Sonntagnachmittag (30. Juli) um kurz vor halb Fünf die so wichtige Fundingschwelle von 250.000 Euro erreicht. Diese Mindestspendensumme brauchte es, damit dem klammen Verein am Ende auch tatsächlich das Geld dieser Aktion zugute kommt. Das große Ziel des Crowdfundings für den FSV liegt bei 500.000 Euro. Dafür bleibt noch bis zum 10. September Zeit.