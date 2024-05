Der 20-Jährige, der in seinem siebten Lebensjahr zu den Bambinis von Carl Zeiss gestoßen war, erfüllte sich mit seinem Debüt in der 1. Mannschaft seinen "Kindheitstraum". "Der FC Carl Zeiss Jena ist mein Verein. Nun heißt es für mich, nicht nachzulassen, weiter fleißig zu sein und hier, wo ich alle Möglichkeiten dazu habe, mich weiterzuentwickeln", so der Linksverteidiger, dessen Zwillingsschwester ebenfalls für die Thüringer aktiv ist.