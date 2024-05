"Ausschlaggebend für die Rückkehr in meine Heimatstadt waren in erster Linie die professionellen und sehr guten Gespräche mit Toni Wachsmuth und Jochen Seitz, mit deren Plänen und Vorstellungen vom Fußball ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann", erklärt Siebeck in einer FCL-Mitteilung. Für ihn schließe sich mit dem Wechsel zu seinem Jugendclub "auch ein Stück weit der Kreis".