In diesem Jahr geht der Nordost-Meister nach zuvor zwei Fehlversuchen in den Aufstiegsspielen (2022: BFC gegen Oldenburg, 2023: Cottbus gegen Unterhaching) wieder direkt hoch. Dafür spielen die Staffelsieger aus Bayern und dem Norden den vierten Aufsteiger aus. In Bayern stehen die Würzburger Kickers bereits als Tabellenerster fest. Im Norden hat Hannover II die besten Karten, könnte aber bei zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen noch vom SV Meppen abgefangen werden.

Alemannia Aachen steht in der West-Staffel seit anderthalb Wochen als Sieger fest und kehrt nach elf Jahren in die 3. Liga zurück. Im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz im Südwesten sind noch vier Teams dabei. Die Stuttgarter Kickers führen die Tabelle an (60 Punkte), dahinter folgen Hoffenheim II (59), VfB Stuttgart II (59) und Eintracht Frankfurt II (56). Auch die SGV Freiberg (56) hätte noch Chancen auf die Meisterschaft, hat aber keinen Lizenzantrag für die 3. Liga gestellt.