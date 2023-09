Schon in den ersten Halbzeit versteckte sich der Außenseiter keineswegs. Was fehlte, war die Durchschlagskraft. Cottbus tat zunächst nicht mehr als nötig, lag nach einem Kopfballtreffer von Tim Campulka nach einer Ecke aber dennoch vorne (13.).

Danach war Cottbus näher dran am 3:1. Doch in der Nachspielzeit hätte Meuselwitz fast noch einmal jubeln können: Nach einem Knaller von Luis Fischer wehrte Cottbus-Keeper Alexander Sebald nach vorne ab, aber bei Ulrichs Nachschuss ließ er sich nicht bezwingen (90.+2). So feierte Cottbus einen mühevollen Erfolg, den vierten Sieg in Serie. Durch das 2:2 von Tabellenführer Greifswald bei Viktoria Berlin ist Energie nur noch einen Punkt dahinter. Meuselwitz rangiert auf Rang elf.