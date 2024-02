"Carl Zeiss Jena beendet Niederlagenserie mit Remis gegen Babelsberg" ...

Mit 1:1 haben sich der FC Carl Zeiss Jena und der SV Babelsberg am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost getrennt. Dabei bekamen die 4.001 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld zunächst harte Kost serviert. In den ersten 30 Minuten war in beiden Strafräumen wenig los, Nickeligkeiten und Diskussionen bestimmten das Geschehen über weite Strecken. Dann übernahmen die Blau-Gelb-Weißen nach und nach dasKommando und intensivierte die Bemühungen nach vorne.