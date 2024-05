Nach dem Klassenerhalt von Aufsteiger Eilenburg gab der 28-Jährige sein Go für die Bekanntgabe. Der Stürmer, der in der Jugend bereits beim FC Sachsen Leipzig spielte und zwischen 2016 und 2018 für die BSG Chemie, kehrt damit nach sechs Jahren zurück in den Alfred-Kunze-Sportpark.

Bunge freut sich auf seine Rückkehr: "Ich bin stolz, ab nächster Saison wieder das Trikot mit dem Fünfeck auf der Brust tragen zu dürfen und die Spiele unserer BSG wieder aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, wieder im AKS aufzulaufen und freue mich auf alles, was kommt!" Er wird wie in Eilenburg mit der Nr. 8 auflaufen. In dieser Saison kommt er auf sieben Tore in 27 Partien.