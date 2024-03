In der Anfangsphase sahen die rund 200 Zuschauenden im Ilburg-Stadion eine Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften begaben sich zwar häufiger in die Gefahrenzone der Gegner, tatsächliche Torchancen waren jedoch Mangelware. In der 25. Minute brachte Arne Rühlemann den FCE per Eckstoß in Front. Mit viel Feingefühl zirkelte der Verteidiger das Spielgerät nach einer Ecke direkt ins Tor – 1:0. Die Berliner drückten fortan ordentlich auf die Tube, scheiterten jedoch an der eignen Chancenverwertung. Sowohl Meteham Yildrim (31.) als auch Falcao (44.) ließen vielversprechende Gelegenheiten ungenutzt, so blieb beim 1:0 zur Pause.