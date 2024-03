Überlegene Jenaer mit der verdienten Führung

Die Jenaer sondierten zum Anfang erst einmal die Lage und kamen nach verteiltem Spiel so langsam in Fahrt. Sie setzten sich immer mehr vor dem Strafraum der Hansa-Youngster fest, die ihrerseits kaum einen geordneten Spielaufbau zustande brachten. Die Gäste waren bissig und erarbeiteten sich nunmehr Chance um Chance. In der 19. Minute traf Hehne nach einem Eckstoß per Kopfball nur den linken Pfosten, drei Minuten später war der FCC aber erfolgreich. Rostocks Aliu klärte zu kurz, Löder kam angesprintet und knallte die Kugel mit viel Schmackes in die Maschen.

Die Führung gab den Jenaern noch mehr Selbstbewusstsein. In der 23. Minute mussten sie jedoch personell eine bittere Pille schlucken, denn Richter musste nach Oberschenkelproblemen frühzeitig den Platz verlassen. Für ihn kam Grimm. Dessen ungeachtet drängten die Gäste weiter auf das 2:0. Bis zur Halbzeitpause spielte nur eine Mannschaft – und das waren die Bürger-Schützlinge. Doch ein weiterer Treffer gelang im ersten Abschnitt nicht mehr.

Gäste wackeln kurz und antworten mit zwei Treffern

Nach dem Wechsel bestimmten die Zeiss-Kicker weiterhin das Geschehen, doch die jungen Rostocker wurden mutiger. Nach einer Stunde wirkte Jena nicht mehr so dominant und fing sich in der 67. Minute gar den Ausgleich ein. Den Schuss von Brzozowski konnte FCC-Keeper Kunz nur nach vorn abwehren, Bachmann war zur Stelle und traf zum 1:1. Danach wurde es richtig hitzig, nachdem die Rostocker fast die Führung erzielt hätten. Vorausgegangen war eine unfaire Geste der Hanseaten, was die Jenaer zurecht erboste. Sie hatten nach einer Verletzung von Krämer den Ball ins Aus gespielt. Rostocks Dei schnappte sich die Kugel vor Gipson und spielte frech nach vorn, wo fast das erwähnte 2:1 gefallen wäre.

Doch die Gerechtigkeit kehrte sozusagen in der 85. Minute zu den Blau-Gelb-Weißen zurück. Nach Foul an Sezer durch Scherff gab es Foulelfmeter für die Thüringer. Der Gefoulte trat selbst an und traf eiskalt ins rechte untere Eck zur erneuten FCC-Führung. In der Nachspielzeit packten die Jenaer noch einen drauf. Nach einem Riesenfehler von Hansa schnappte sich Löder (sein 20. Treffer) das Spielgerät und bugsierte den Ball am herausstürzenden Hansa-Schlussmann Max Hagemoser vorbei über die Linie: 3:1 - und Schlusspfiff im Ostseestadion.