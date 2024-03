Der 1. FC Lok Leipzig hat den dritten Sieg unter dem neuen Trainer Tomislav Piplica verpasst. Die Probstheidaer gaben am Sonntag gegen den Chemnitzer FC eine Führung aus der Hand, das Sachsenderby endete leistungsgerecht 1:1 (1:1). In einem abwechslungs- und chancenreichen Spiel hätten auch die Chemnitzer in der zweiten Halbzeit den Sieg davontragen können, doch blieben im vierten Spiel nacheinander ohne Erfolg. Kurz vor Schluss sah Leipzigs Angreifer Osman Atilgan nach wiederholtem Reklamieren die Gelb-Rote Karte.