Bildrechte: Picture Point

Fußball | Regionalliga FSV Zwickau gnadenlos effizient und mit Kantersieg gegen Erfurt

Hauptinhalt

22. Spieltag

17. Februar 2024, 18:00 Uhr

Vierter Sieg in Folge für den FSV Zwickau – und was für einer! Im mitteldeutschen Duell mit dem FC Rot-Weiß Erfurt nutzten die Westsachsen ihre Möglichkeiten eiskalt zu Toren und gewannen 5:0 (2:0). RWE war vor 6.963 Zuschauern lange die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen, gut lachen hatten am Sonnabend (17.02.2024) aber nur die Schwäne. Es war ein Spiel, das es so nur äußerst selten gibt.