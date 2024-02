Zwickaus Cheftrainer Rico Schmitt hatte zwar einige Spieler wieder an Bord, die noch vergangene Woche gefehlt hatten, dennoch vertraute er der Sieg-Startelf von Luckenwalde. Und die musste gegen die kleine Hertha, die mit der Empfehlung von drei Siege in Serie nach Zwickau kann, hellwach sein. Die ersten Minuten gehörten den Gästen, aber der FSV konnte in den gefährlichen Szenen immer noch einen Fuß dazwischen bekommen. Und nach einer knappen Viertelstunde kippte die Partie in die andere Richtung. Mit viel Leidenschaft und Zweikampfhärte kauften die Gastgeber den jungen Berlinern den Schneid ab. Und es ergaben sich nach teils schönen Offensivaktionen auch erste gute Chancen. Theo Martens und Sandro Sengersdorf waren schon nah dran, Veron Dobruna stand bei seinem Kopfball in der 37. Minute der linke Pfosten im Weg. Fast mit dem Pausenpfiff gelang dann der verdiente Führungstreffer. Lucas Will wurstelte sich rechts im Strafraum durch, der Ball landete in der Mitte bei Dobruna, der aus sechs Metern vollendete.