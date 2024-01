"Er war seit Mittwoch beim Training dabei, hat in den zwei Einheiten einen guten Eindruck hinterlassen, hat sofort Anschluss gefunden. Er kennt ja auch aus seiner Zeit in Erfurt und Halle einige Spieler", erklärte Teammanager Stephan Hoffmann. Auch menschlich habe es sofort gepasst. Finanziell seien der HFC und der Spieler dem FC Eilenburg entgegengekommen. Am Samstag wird Bendel beim Testspiel gegen Budissa Bautzen (13 Uhr) erstmals zwischen den Pfosten stehen.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister