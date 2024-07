Auch in diesem Jahr hat die BSG Chemie Leipzig im Rahmen des Internationalen Fußball-Begegnungsfests (IFBF) an einem Blitzturnier im Alfred-Kunze-Sportpark teilgenommen. Die Teilnahme ist fast schon traditionell in der Sommer-Vorbereitung verankert und auch bei der 10. Auflage des IFBF am Sonntag (07. Juli 2024) ging es vor 450 Zuschauern darum, dem ehemaligen jüdischen Fußballklub SK Bar Kochba Leipzig zu gedenken - und zwar unter anderem mit einem Freundschaftsspiel gegen ein Team aus Israel und dem Motto: "Gegen jeden Antisemitismus."

In diesem Jahr war Maccabi Nazareth der israelische Vertreter. Der arabisch-israelische Verein aus dem Norden des Landes spielt aktuell in der drittklassigen Liga Alef Nord, konnte in der Vergangenheit aber auch schon Erfahrungen in der höchsten israelischen Spielklasse Liga ha’A sammeln. Die BSG zeigte in diesem Test, der 45 Minuten dauerte, eine ansehnliche Leistung und ging nach einem 2:1 als Sieger vom tz. Die BSG-Tore erzielten Manuel Wajer und Janik Mäder.