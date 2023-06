Der Chemnitzer FC konnte Tim Campulka aus finanziellen Gründen nicht mehr halten. Nach neun Jahren verließ der Verteidiger die Himmelblauen. Doch in der neuen Spielzeit wird es ein Wiedersehen geben, allerdings spielt der 24-Jährige dann im Trikot des FC Energie Cottbus.

Der Staffelsieger der abgelaufenen Saison nahm den torgefährlichen Abwehrspieler unter Vertrag. Was Trainer Claus-Dieter Wollitz freut: "Mit Tim haben wir einen der auffälligsten Defensivspieler der gesamten Liga für uns gewinnen und damit eine Planstelle in unserer Defensive besetzen können. Er kennt die Liga, war in Chemnitz stets Stammspieler und ein absoluter Leistungsträger. Wir haben ihn schon länger auf dem Zettel und zuletzt dann auch aktiv unser Interesse bekundet."