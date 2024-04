Erfurt schlägt damit in doppelter Hinsicht auf dem Transfermarkt zu. Trübenbach ist mit wettbewerbsübergreifend zwölf Toren und sechs Vorlagen nicht nur bester Meuselwitzer Angreifer in dieser Saison, sondern stellte RWE in den vergangenen Partien immer wieder vor Probleme. Allein seit Sommer 2021 traf der 32-Jährige sechsmal gegen seinen künftigen Arbeitgeber.

Für Meuselwitz ist der Abgang dagegen ein großer Verlust. Trübenbach, der 2015 vom FC Eisenach an die Schnauder gewechselt war, stand bisher in über 230 Pflichtspielen für den ZFC auf dem Platz und erzielte dabei 68 Treffer. Auch in dieser Saison ist er unter Trainer Georg-Martin Leopold unangefochtene Stammkraft in der Offensive und brillierte jüngst beim 4:2-Heimsieg gegen den Berliner AK mit drei Vorlagen.